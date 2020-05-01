Поветкин и Уайт проведут бой при пустых трибунах

Новости спорта:Ориентировочная дата - июль или август.

Бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным состоится при пустых трибунах, сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Поединок британца и россиянина планируют провести в июле или августе.

"Уайт против Поветкина — один из боев, которые мы хотим организовать в числе первых после длительного перерыва. Он состоится при пустых трибунах", — цитирует Хирна Sky Sports.

"Пока не знаю, как мы это устроим, но нам необходимо вернуться на ура. Уайт — Поветкин и Кэти Тейлор — Аманда Серрано — бои, которые мы должны увидеть в конце июля или начале августа".

Изначально бой Уайта и Поветкина должен был состояться 2 мая, но впоследствии он был перенесен из-за пандемии коронавируса.