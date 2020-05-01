Джошуа: Пулев явно не боксер моего уровня

Новости спорта:Британец Энтони Джошуа рассказал, как настраивается на своих оппонентов.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился своими мыслительными настроями на бои.

"Думаю о следующих боях и смотрю сквозь Пулева, потому что мне нужно пройти сквозь него. Это все мышление. Я должен пройти через него", — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

"Что касается Пулева, он явно не боксер моего уровня. Мне нужны соперники топ-класса. Знаете, я совсем не беспокоюсь об этих мальчиках вокруг меня. Я просто их перешагиваю — таков мой образ мышления.

Я смотрю на Тайсона Фьюри так, будто бы хочу пройти сквозь него. У меня были проблемы в прошлом году, но я с ними справился".

Бой Джошуа с Пулевым должен был состояться летом, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на неопределенный срок.

В последнем бою Энтони взял реванш у Энди Руиса, вернув себе чемпионские пояса IBF, WBA и WBO в хэвивейте.