Известный промоутер ожидает, что бокс вернется в США раньше, чем в Великобританию

Новости спорта:Промоутер Боб Арум ожидает, что бокс вернется в США раньше, чем соответствующие ограничения будут сняты в Великобритании.

Сообщалось, что бои в Великобритании могут стартовать уже в июне, хотя организаторам и придется проводить их в пустых залах в условиях пандемии COVID-19.

"Думаю, мы будем проводить бои в Штатах — хотя бы в Неваде или Калифорнии — раньше, чем Британия начнет выходить из карантина. Мы много договариваемся о начале проведения поединков без зрителей в зале", — рассказал Арум.

"Но в США действует запрет на перемещение из-за границы, и мы не знаем, как долго это продлится. Вопрос в том, можем ли мы отправить ребят в Америку, поместить их в карантин, дать им потренироваться в зале две-три недели и проводить бои в июне или июле".

"Фрэнк Уоррен изучает возможность проведения боев в Британии — будь то в Белфасте или Лондоне, с аналогичными мерами предосторожности. Учитывая, что боксеры не могли работать со своими тренерами, каждый будет сам волен сообщить нам, сколько времени им нужно в тренировочном лагере".

Ожидалось, что в Нью-Йорке состоится бой украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом. Поединок был бессрочно отложен из-за пандемии.

О готовности проводить большие бои в пустых залах ранее заявил другой популярный промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Александра Усика.