Лопес не хочет драть без зрителей и жаждет боя с Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес не намерен проводить промежуточные бои до встречи в ринге с чемпионом мира Василием Ломаченко.

Американец удерживает титул IBF, которого не хватает украинцу для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Ломаченко хочет провести промежуточный бой. И теперь Top Rank хотят, чтобы я тоже провел промежуточный бой, из-за Ломаченко. В задницу такое", — рассказал Лопес.

"Не пытаюсь назначить другой поединок. Мой промежуточный бой будет с Ломаченко, и никак иначе".

Также Теофимо рассказал о возвращении в ринг. Боксер болен астмой и покинул Нью-Йорк на время пика пандемии COVID-19.

"Я разговаривал с Бобом [Арумом], он хочет, чтобы я проводил бой без фанатов. Я объяснил ему, почему не стану этого делать, из-за своего здоровья. Но я сказал, что если другие боксеры будут благополучно драться в пустых залах и никто не подхватит коронавирус, то можно будет говорить о проведении моего боя".

"Он не хочет, чтобы бой с Ломаченко проходил без зрителей. Бой с Ломаченко не случится, пока вся эта история не завершится. Это один из первых топовых поединков, которые он хочет организовать".

Лопес стал чемпионом мира в декабре прошлого года после победы над Ричардом Комми во втором раунде. Поединок между Ломаченко и Лопесом должен быть состояться в Нью-Йорке, но был отложен на неопределенный срок из-за пандемии.