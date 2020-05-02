Арум о бое Джошуа - Фьюри: Никаких переговоров

Новости спорта:Менеджер отметил, что по этому вопросу пока что нет никакой конкретики.

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум прокомментировал информацию о старте переговоров между его клиентом клиентом и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

"Могу сказать, что на данный момент мы не ведем никаких переговоров. Пока что ничего конкретного между Фьюри и Джошуа нет. Мы бессильны, пока компания MTK Global, представляющая интересы Тайсона, не получит достойное предложение о месте проведения боя.

Все мы знаем, о чем сообщали СМИ, но сейчас нет никакой конкретики. Давайте немного подождем", - цитирует Арума World Boxing News.

Ранее американские СМИ сообщили, что команды боксеров начали переговоры об объединительном поединке.

Позже эту информацию прокомментировал промоутер Джошуа Эдди Хирн, заявив, что для организации боя нужны два условия.