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Арум о бое Джошуа - Фьюри: Никаких переговоров

Арум о бое Джошуа - Фьюри: Никаких переговоров
15:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Менеджер отметил, что по этому вопросу пока что нет никакой конкретики.

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум прокомментировал информацию о старте переговоров между его клиентом клиентом и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

"Могу сказать, что на данный момент мы не ведем никаких переговоров. Пока что ничего конкретного между Фьюри и Джошуа нет. Мы бессильны, пока компания MTK Global, представляющая интересы Тайсона, не получит достойное предложение о месте проведения боя.

Все мы знаем, о чем сообщали СМИ, но сейчас нет никакой конкретики. Давайте немного подождем", - цитирует Арума World Boxing News.

Ранее американские СМИ сообщили, что команды боксеров начали переговоры об объединительном поединке.

Джошуа: Пулев явно не боксер моего уровня

Позже эту информацию прокомментировал промоутер Джошуа Эдди Хирн, заявив, что для организации боя нужны два условия.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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