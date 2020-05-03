Уайт: Усик может достичь многого, но не сейчас

Новости спорта:По мнению британского боксера, техники украинца будет мало против тяжелых бойцов.

Британский боксер Диллиан Уайт считает, что украинец Александр Усик не сможет бороться против лучших бойцов тяжелого веса. Усику не хватает физической силы и собственной массы для победы прямо сейчас.

"У него есть навыки, очень хорошая техника. С хорошим менеджментом и правильной подготовкой он может достичь многого".

"Но сейчас я не вижу, чтобы он смог побить кого-либо из чемпионов. Я не думаю, что он достаточно силен физически для этого. Ему не хватает собственного веса для боя против Джошуа, Фьюри".

Александр Усик является обязательным претендентом на бой за титул чемпиона WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа. Украинец должен был провести поединок против Дерека Чисоры. Бой должен был состояться 23 мая в Лондоне, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Диллиан Уайт ожидает поединка против россиянина Александра Поветкина. Бой перенесен из-за пандемии, и его планируют провести летом при пустых трибунах.