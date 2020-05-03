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Арум: У Теофимо Лопеса нет выбора

Арум: У Теофимо Лопеса нет выбора
13:25 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Промоутер заявил, что выбор заключается только в том боксировать или нет

Глава Top Rank Боб Арум отреагировал на слова Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) о том, что американец не хочет драться против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) без зрителей:

Теофимо говорил, что не заинтересован в поединке без зрителей. Как вы на это отреагировали?

Я говорил с Теофимо, он очень классный молодой человек, хороший боксер. Я сказал ему: "Теофимо, выбор не в том, хочешь ты драться с болельщиками или без. У тебя нет такого выбора. Выбор в том, хочешь ты драться или нет. Это и весь выбор". Он это понял и в его последующих интервью это прослеживается. Сейчас он понимает, что может быть необходимость проводить поединок и без зрителей.

Напомним, Лопес также против промежуточного поединка.

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Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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