Президент WBC: Бокс вернется быстрее, чем другие виды спорта

Новости спорта:Маурисио Сулейман объяснил, в чем суть вопроса.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что боксу будет легче вернуться после пандемии коронавируса, чем другим видам спорта, сообщает vringe.com.

"Бокс — это спорт, проведение которого не сопряжено с большими сложностями. По всей видимости, коронавирус передаётся не через кровь или пот. В футболе и бейсболе происходит естественный контакт. В боксе проще — два спортсмена, один против другого. В других видах спорта более сложная логистика.

Мы уже составляем протокол, который сможет стать руководством для боксёрских комиссий и промоутеров, чтобы проводить состязания по боксу с максимальной безопасностью и выполнением функций за закрытыми дверями".

Ранее Сулейман заявил, что Владимир Кличко может вернуться в бокс.