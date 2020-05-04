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Гвоздик: Чисора – это настоящий природный супертяж

Гвоздик: Чисора – это настоящий природный супертяж
09:33 Сегодня Телеграф vringe.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец ожидает победу соотечественника.

Александр Усик (17-0, 13 КО) после завершения пандемии коронавируса ориентировочно в июле в Лондоне во втором бою в супертяжелом весе встретится с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), бывший чемпион WBC в полутяжелом весе, делает ставку на украинца.

"Мне кажется, что Чисора – это настоящий природный супертяж. Да, он не такой габаритный, как Джошуа или Фьюри, но он природный супертяж.

Он не топовый спортсмен, но он крепкий середняк. Я думаю, что он тот самый правильный соперник для Саши для этого периода времени. Это однозначно более сильный соперник, чем был до этого, но по-прежнему не близко уровня Саши.

Я думаю, Саша должен разбираться с ним без каких-то проблем. Вот, собственно, и все", - сказал харьковчанин.

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Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик готов драться с Джошуа уже в следующем бою.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Гвоздик, Александр Усик, Бокс новости.
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