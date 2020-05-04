Промоутер Арум планирует летом начать бои

Новости спорта:Промоутер уже начал переговоры с соответствующими органами.

Глава промоутерской компании Top Rank сообщил о работе совместно со Спортивной комиссией штатов Невада и Калифорния, чтобы поскорее составить протоколы безопасности, которые позволят проводить бои без зрителей. По его словам, есть надежда возобновить боксерские поединки в таком формате с начала июня.

«Есть уверенность, что как только мы утвердим протоколы, сможем вновь проводить бои без зрителей. Я надеюсь, что это получится сделать в начале июня. Мы будем следить за здоровьем всех боксеров, их углов, чиновников и всего персонала. Верю, что в течение мая они одобрят предложение», — заявил Арум.

«У каждого вида спорта есть свои проблемы, но их можно решить. Мне все равно, сколько мы боев будем проводить в месяц, я намерен это сделать в безопасных условиях для боксеров и их семей, чтобы никто не заразился и не умер».

В данный момент из-за пандемии коронавируса также отложены бои украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, которые должны драться против Теофимо Лопеса и Дерека Чисоры соответственно.

На данный момент на территории США зафиксировано более 1,18 миллионов заражений коронавирусом, погибли более 68 тысяч человек.