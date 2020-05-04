Де Ла Хойя похвалил Уайта за работу для UFC

Новости спорта:Промоутер восхитился действиями президента UFC.

Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о действиях президента UFC Даны Уайта, который проводит турниры во время пандемии коронавируса.

"Я могу лишь похвалить Уайта и высказать ему уважение. У нас с ним были свои разногласия. Когда я захотел заняться промоутерской деятельностью в ММА, я организовал бой Чака Лидделла и Тито Ортиза. Это событие оказалось чрезвычайно успешным. Я получил бесценный опыт. Это вправду было прекрасно.

И тогда Дана обрушился с критикой в мою сторону. Но знаете что? Уайт делает феноменальную работу по защите своего промоушена. Он развивает ММА и делает это умело и масштабно", - заявил Де Ла Хойя в подкасте CBS Sports State Of Combat.

Напомним, что UFC планирует провести четыре подряд турнира в Джексонвилле (штат Флорида, США). Ивенты должны состояться 9, 13 16, и 23 мая.

Ранее другой промоутер Боб Арум раскритиковал Уайта за организацию ивентов во время коронавируса.