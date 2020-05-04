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Гвоздик назвал самого недооцененного украинского чемпиона мира

Гвоздик назвал самого недооцененного украинского чемпиона мира
14:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Александр считает, что информации о нем практически нет.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал имя самого недооцененного чемпиона мира по боксу среди украинцев.

«Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, а я ее практически не вижу. Извините, он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии.

Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена.

Но, все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания, особенно в Украине, ведь он чемпион мира», – сказал Гвоздик.

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Напомним, что Артем Далакян – чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Super.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Бокс новости.
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