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Тайсон Фьюри: Джошуа абсолютно не опасен

Тайсон Фьюри: Джошуа абсолютно не опасен
20:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсону необходимо победить Джошуа, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри убежден, что Энтони Джошуа не доставит ему никаких проблем в ринге.

«Со стопроцентной уверенностью заявляю, что Джошуа абсолютно не опасен. Он большой плюшевый ребенок», — приводит слова Фьюри ESPN.

«О чем мне говорить, если его нокаутировал даже Энди Руис? Он стал соперником Джошуа в самый последний момент. В реванше Руис весил 136 кг, но и тогда Джошуа ничего не смог сделать.

Он ничего не сможет предложить Цыганскому королю. Есть только один истинный и непобедимый чемпион, который вынес всех. Цыганский король — непобедимый, неприкасаемый, неоспоримый чемпион».

Накануне Фьюри заявил, что собирается боксировать до 40 лет.

В последнем бою Тайсон разобрался с Деонтеем Уалйдером в рематче, отобрав у американца чемпионский титул WBC.

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Чтобы стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте, Фьюри необходимо победить Энтони Джошуа, который владеет тремя чемпионскими поясами в супертяжелом дивизионе.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
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