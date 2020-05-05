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Два раунда: Де Ла Хойя оценил свои шансы в бою против Макгрегора

Два раунда: Де Ла Хойя оценил свои шансы в бою против Макгрегора
10:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Именитый американец готов встретиться с Конором в ринге.

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя высказался о возможном бое с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

"Бой с Конором по правилам бокса? Мне нужно только два раунда, чтобы разобраться с ним. Все знают, что я всегда выходил в ринг убивать.

Я уважаю Макгрегора, мне нравится то, что он делает в октагоне. Но боксерский ринг - это нечто совершенно иное. Это другая история", - приводит слова Де Ла Хойи CBS Sports.

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Напомним, что свой единственный бой на боксерском ринге Конор провел в августе 2017 года. Тогда Макгрегор проиграл Флойду Мейвезеру в десятом раунде.

Ранее Де Ла Хойя поделился мнением о действиях президента UFC Даны Уайта, который проводит турниры во время пандемии коронавируса.

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Бокс, MMA, Оскар Де Ла Хойя, Конор Макгрегор.
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