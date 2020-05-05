Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

Пулев обратился к небесам за победой над Джошуа

Пулев обратился к небесам за победой над Джошуа
12:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Кубрат не будет отказываться от боя с британским чемпионом.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

"Я планирую прекратить доминирование британцев в хэвивейте. Уверен в том, что смогу это сделать. Мне все равно, что там придумает его промоутер Эдди Хирн. Я выйду в ринг с Джошуа и побью его. Так задумано на небесах".

Также Пулев прокомментировал слухи о том, что Джошуа может отказаться от боя с ним и встретиться с Тайсоном Фьюри.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

"Джошуа не может встретиться с Фьюри. У него контракт на бой со мной. Кроме того, в соглашении есть пункт, предусматривающий крупную компенсацию в случае, если поединок не состоится. Да и сам Фьюри договорился о третьем бое с Уайлдером. Ни я, ни Деонтей не откажемся от этих поединков", - цитирует Пулева Sky Sports.

Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Англии или в США без зрителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри: Джошуа абсолютно не опасен
02 ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
03 Днепр-1 поддержал расширение УПЛ
04 Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)
05 Роналду вернулся в Италию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь