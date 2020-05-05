Пулев обратился к небесам за победой над Джошуа

Новости спорта:Кубрат не будет отказываться от боя с британским чемпионом.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

"Я планирую прекратить доминирование британцев в хэвивейте. Уверен в том, что смогу это сделать. Мне все равно, что там придумает его промоутер Эдди Хирн. Я выйду в ринг с Джошуа и побью его. Так задумано на небесах".

Также Пулев прокомментировал слухи о том, что Джошуа может отказаться от боя с ним и встретиться с Тайсоном Фьюри.

"Джошуа не может встретиться с Фьюри. У него контракт на бой со мной. Кроме того, в соглашении есть пункт, предусматривающий крупную компенсацию в случае, если поединок не состоится. Да и сам Фьюри договорился о третьем бое с Уайлдером. Ни я, ни Деонтей не откажемся от этих поединков", - цитирует Пулева Sky Sports.

Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Англии или в США без зрителей.