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Владимир Кличко: Спарринговал с Усиком несколько месяцев назад

Владимир Кличко: Спарринговал с Усиком несколько месяцев назад
13:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Александр готовится ко второму бою в супертяжах.

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал, что проводил спарринги с Александром Усиком.

Кличко и далее готов помогать Усику в подготовке к бою с британцем Дереком Чисорой.

«Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответы на много вопросов. К этому поединку Саша готов», — рассказал Владимир.

«Всегда его поддерживаю. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад».

«Будут ли спарринги в рамках подготовки к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И абсолютно бесплатно».

В конце марта бой между Усиком и Чисорой перенесли на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

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В октябре прошлого года Александр дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном по итогам семи раундов.

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Владимир Кличко, Бокс, Александр Усик, Бокс новости.
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