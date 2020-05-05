Уайт: Не вижу, как Усик может стать чемпионом

Новости спорта:Главная проблема - габариты.

Боксер Диллиан Уайт считает, что украинец Александр Усик является техничным спортсменом, однако ему не хватает природных габаритов для успеха в супертяжелом весе.

«Сейчас я не вижу, как Усик может стать чемпионом в супертяжах. Не знаю, как он может справиться с кем-то из чемпионов. Именно с физической точки зрения».

«Он очень техничен и быстр, но физики и габаритов ему не хватает. Не знаю, как он собирается 12 раундов убегать от Джошуа или Фьюри», - сказал Уайт.

Первым большим тестом Усика в супертяжах должен стать бой против Дерека Чисоры в конце лета или начале осени.