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Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер

Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
18:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Такой вечер бокса может принять Саудовская Аравия.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о возможной организации крупного боксерского шоу в супертяжелом весе с участием Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

"Инвесторы из Саудовской Аравии желают организовать грандиозное событие в супертяжелом весе, которое будет по уровню не ниже боя Джошуа – Руис.

Мы рассмотрим все, что нам будет предложено. Это может быть предложение боя Фьюри – Джошуа, Фьюри – Уайлдер или Джошуа – Пулев. Мы говорим с людьми с Ближнего Востока. Мы ничего не исключаем. Какими бы ни были предложения, мы их изучим. Если мы примем одно или другое из предложений, мы сможем начать переговоры", - рассказал Арум World Boxing News.

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Издание отмечает, что возможно проведение боев Фьюри – Уайлдер и Джошуа – Пулев в одной шоу, а потом бой победителей.

Ранее Арум отреагировал на слухи о переговорах между Фьюри и Джошуа.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Джошуа.
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