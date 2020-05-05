Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер

Новости спорта:Такой вечер бокса может принять Саудовская Аравия.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о возможной организации крупного боксерского шоу в супертяжелом весе с участием Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

"Инвесторы из Саудовской Аравии желают организовать грандиозное событие в супертяжелом весе, которое будет по уровню не ниже боя Джошуа – Руис.

Мы рассмотрим все, что нам будет предложено. Это может быть предложение боя Фьюри – Джошуа, Фьюри – Уайлдер или Джошуа – Пулев. Мы говорим с людьми с Ближнего Востока. Мы ничего не исключаем. Какими бы ни были предложения, мы их изучим. Если мы примем одно или другое из предложений, мы сможем начать переговоры", - рассказал Арум World Boxing News.

Издание отмечает, что возможно проведение боев Фьюри – Уайлдер и Джошуа – Пулев в одной шоу, а потом бой победителей.

Ранее Арум отреагировал на слухи о переговорах между Фьюри и Джошуа.