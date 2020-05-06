Еще один легендарный боксер возвращается на ринг

Новости спорта:Майк Тайсон и Эвандер Холифилд вновь могут сойтись на ринге?

После того, как Майк Тайсон в 53 года объявил о своем возвращении в бокс, другой легендарный американский боксер Эвандер Холифилд сделал тоже самое.

57-летний Холифилд, который в своем активе имеет две победы над Тайсоном, в последний раз выходит на ринг в 2011 году прежде чем в 2014 году объявить о завершении карьеры.

"Отступление только прокладывает путь к возвращению", - написал Холифилд, что многими было воспринято как сообщение о возобновлении карьеры.

В прошлом году Холифилд уже говорил о возможности вернуться в бокс ради выставочных поединков.