Еще один легендарный боксер возвращается на ринг

После того, как Майк Тайсон в 53 года объявил о своем возвращении в бокс, другой легендарный американский боксер Эвандер Холифилд сделал тоже самое.
57-летний Холифилд, который в своем активе имеет две победы над Тайсоном, в последний раз выходит на ринг в 2011 году прежде чем в 2014 году объявить о завершении карьеры.
"Отступление только прокладывает путь к возвращению", - написал Холифилд, что многими было воспринято как сообщение о возобновлении карьеры.
В прошлом году Холифилд уже говорил о возможности вернуться в бокс ради выставочных поединков.