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Еще один легендарный боксер возвращается на ринг

Еще один легендарный боксер возвращается на ринг
09:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Майк Тайсон и Эвандер Холифилд вновь могут сойтись на ринге?

После того, как Майк Тайсон в 53 года объявил о своем возвращении в бокс, другой легендарный американский боксер Эвандер Холифилд сделал тоже самое.

57-летний Холифилд, который в своем активе имеет две победы над Тайсоном, в последний раз выходит на ринг в 2011 году прежде чем в 2014 году объявить о завершении карьеры.

"Отступление только прокладывает путь к возвращению", - написал Холифилд, что многими было воспринято как сообщение о возобновлении карьеры.

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В прошлом году Холифилд уже говорил о возможности вернуться в бокс ради выставочных поединков.

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Бокс, Новости бокса, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон, Бокс новости.
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