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"Один народ". Ломаченко: Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь

"Один народ". Ломаченко: Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь
11:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский боксер – о своем отношении к России.

Ранее уже сообщалось о том, что Василий Ломаченко вместе с Александром Усиком снялись в российском фильме о православной церкви.

В фильме Ломаченко рассказал о своем отношении к России:

«У меня очень много друзей и родственников в России. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения.

Не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Если честно, это не укладывается в моей голове.

По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди или другая страна, что есть какая-то граница.

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Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру».

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Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Бокс новости.
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