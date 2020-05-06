Усик: Порошенко хотел поздравить с днем рождения, но я не ответил

Новости спорта:Украинский боксер сказал, что был занят на тренировке.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, почему не ответил на звонок бывшего президента Украины Петра Порошенко, который хотел поздравить его с днем рождения.

«Я реально 17 числа (января - прим.) приехал к Онуфрию на свой день рождения.

Тогда мне еще президент звонил, еще Порошенко был. Я говорю: «Простите, у меня тренировка. Я не могу взять трубку в 6 вечера, у меня тренировка». А мне говорят: «Так это ж президент».

Когда меня будут бить в ринге, президент же мне не поможет», – сказал Усик.

Отметим, что блаженнейший Онуфрий является предстоятелем Украинской православной церкви (Московского патриархата).