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Усик: Порошенко хотел поздравить с днем рождения, но я не ответил

Усик: Порошенко хотел поздравить с днем рождения, но я не ответил
14:37 Сегодня Телеграф Корсунская пустынь

Новости спорта:Украинский боксер сказал, что был занят на тренировке.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, почему не ответил на звонок бывшего президента Украины Петра Порошенко, который хотел поздравить его с днем рождения.

«Я реально 17 числа (января - прим.) приехал к Онуфрию на свой день рождения.

Тогда мне еще президент звонил, еще Порошенко был. Я говорю: «Простите, у меня тренировка. Я не могу взять трубку в 6 вечера, у меня тренировка». А мне говорят: «Так это ж президент».

Когда меня будут бить в ринге, президент же мне не поможет», – сказал Усик.

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Отметим, что блаженнейший Онуфрий является предстоятелем Украинской православной церкви (Московского патриархата).

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Бокс, Александр Усик, Бокс новости.
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