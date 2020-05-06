Новости спорта:Появились рекомендации по организации первых вечеров бокса в условиях пандемии коронавируса.

Всемирный боксерский совет WBC предложил свои рекомендации по обеспечению безопасности боксеров и других участников боксерских шоу в условиях пандемии коронавируса.

Согласно ним боксеры и другие участники шоу должны быть помещены на 14-ти дневный карантин перед вечером бокса в изолированном здании без допуска посторонних.

Также предусмотрены медицинские анкеты и обследования, ежедневное измерение температуры и три теста на коронавирус, последний из которых предлагается брать во время взвешивания.

Также WBC предложил схему удаленного судейства, когда судьи смотрят бои по удаленно у себя дома через портал WBC, и оценивают каждый раунд боя, а представители местных спортивных комиссий сводят их оценки в общую судейскую карточку уже на месте проведения шоу.

Сулейман также сообщил, что организация в условиях пандемии коронавируса и ее последствий не будет устанавливать каких-либо жестких сроков для проведения обязательных защит титула для чемпионов мира по своей версии.