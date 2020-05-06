Пулев заявил о трусости Джошуа

Новости спорта:Кубрат Пулев поделился мнением о своем грядущем поединке против британца.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев заявил, что чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа боится его, из-за чего потребовал, чтобы их бой состоялся в Великобритании.

"Я гораздо точнее Джошуа и намного умнее как боксер. Я уверен,что побью его. Мне очевидно, что Энтони попросил о бое на домашней арене, поскольку он боится выходить со мной в ринг. Вот зачем устраивать бой в Лондоне? Почему поединок не может состояться в другом месте? Вы сами все прекрасно понимаете.

Мы предлагали четыре разных локации - Стамбул, Лас-Вегас, Нью-Йорк или Саудовская Аравия. Но я получил ответ, что Джошуа будет боксировать со мной только в Лондоне. В противном случае никакой бой вообще не состоится. Мне пришлось согласиться на его условия", - цитирует Пулева Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа - Пулев официально перенесли из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Англии или в США без зрителей.