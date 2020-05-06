Питер Фьюри предрекает Усику большое будущее в хэвивейте

Новости спорта:Дядя "Цыганского короля" считает, что Александр Усик справится с Дереком Чисорой.

Дядя Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Питер Фьюри считает, что Александр Усик (17-0, 13 КО) имеет все, чтобы быть успешным в супертяжелом весе:

Все знают Усика, как абсолютного чемпиона мира в крузервейте, но как он проявит себя в супертяжелом весе?

"Я не думаю, что он слишком мал для этого дивизиона. Мое мнение, что Усик, вероятно, один из следующих опасных парней дивизиона. Думаю, он способен на большие дела. Да, есть некоторые сомнения по поводу размеров, но не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, что он очень способный, очень талантливый. Думаю, у него определенно получится проявить себя.

Его бой с Чисорой? Если вспомнить прошлое, то Дерек проводил не лучшие поединки с игровиками. А мы понимает, что Усик как раз такой. Никто не говорит, что Чисора не может победить, потому что он большой супертяж. Он попытается поймать Усика. Но это непростая задача. Я считаю, что Усик пройдет Дерека.