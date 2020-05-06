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Ломаченко считает спортсменов главными патриотами страны

Ломаченко считает спортсменов главными патриотами страны
18:22 Сегодня Телеграф xsport Фото: Facebook

Новости спорта:Боксер уверен, что страну сильнее всего прославляют представители спорта.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и обладатель франчайзингового пояса WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" на канале "Корсунская пустынь" в YouTube рассказал, кто на самом деле в Украине является патриотами.

"Самые ярые патриоты это всегда были спортсмены. Во всем мире спорт – визитная карточка страны. Я помню, как мы в 2006 году приехали на чемпионат мира по юниорам в Марокко. Мы вышли гулять, нас спросили местные жители, откуда мы, мы ответили, что из Украины и они начали нам называть фамилии Андрея Шевченко, Сергея Бубки. Я считаю их самыми главным патриотами нашей страны. Люди ведь не назвали мне президента нашего или политиков".

Напомним, Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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