Беллью рассказал о силе удара Усика

Новости спорта:Тони Беллью дал прогноз на бой Александра Усика против Дерека Чисоры.

Бывший чемпион мира Тони Беллью для Matchroom Boxing дал прогноз на бой Александр Усик (17-0, 13 КО) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО). Помимо этого британец ответил, есть ли удар у украинца:

"Проблемы начнутся, когда он подойдет ближе. Когда ты дерешься на ближней дистанции, то нужна истинная мощь супертяжа. Я думаю, что Усик в супертяжелом весе должен использовать свои боксерские навыки, свою скорость и дистанцию, чтобы побеждать.

Он не самый лучший панчер. Да, люди могут сказать: "Ты о чем? Он нокаутировал тебя". Но, послушайте, если бы моя бабушка ударила меня в том восьмом раунде, то я тоже бы упал. А ей уже 93 года. Я был настолько уставшим в восьмом раунде.

Так что дело не в том, что у него мощный удар. Он просто невероятно точен и у него прекрасная техника. Вот как это работает. Это все кульминация его активности. Если ему позволять забрасывать себя ударами и забрасывать, то, в конце концов, он получит желаемый эффект.

Но если он не сможет диктовать темп и дистанцию, то не получит возможности посыпать тебя ударами. И это будет самая большая проблема в бою с Чисорой. Дерек не будет просто стоять и позволять бить себя. Он не восхищается Усиком, не выйдет в ринг с невероятным чувством уважения. Нет, он уважает его, как человека, уважает его достижения. Но когда прозвучит гонг, то, поверьте, они перестанут быть друзьями. Не будет никакого уважения. Это вопрос жизни и смерти. Я не люблю использовать эту фразу, но так и будет".