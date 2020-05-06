Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
WBC предложил схему удаленного судейства
WBC предложил схему удаленного судейства
Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу в мае
Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу в мае
Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры
Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры
Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе
Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе

Беллью рассказал о силе удара Усика

Беллью рассказал о силе удара Усика
19:23 Сегодня Телеграф xsport Фото: matchroomboxing

Новости спорта:Тони Беллью дал прогноз на бой Александра Усика против Дерека Чисоры.

Бывший чемпион мира Тони Беллью для Matchroom Boxing дал прогноз на бой Александр Усик (17-0, 13 КО)  – Дерек Чисора (32-9, 23 КО). Помимо этого британец ответил, есть ли удар у украинца:

"Проблемы начнутся, когда он подойдет ближе. Когда ты дерешься на ближней дистанции, то нужна истинная мощь супертяжа. Я думаю, что Усик в супертяжелом весе должен использовать свои боксерские навыки, свою скорость и дистанцию, чтобы побеждать.

Он не самый лучший панчер. Да, люди могут сказать: "Ты о чем? Он нокаутировал тебя". Но, послушайте, если бы моя бабушка ударила меня в том восьмом раунде, то я тоже бы упал. А ей уже 93 года. Я был настолько уставшим в восьмом раунде.

Так что дело не в том, что у него мощный удар. Он просто невероятно точен и у него прекрасная техника. Вот как это работает. Это все кульминация его активности. Если ему позволять забрасывать себя ударами и забрасывать, то, в конце концов, он получит желаемый эффект.

Питер Фьюри предрекает Усику большое будущее в хэвивейте

Но если он не сможет диктовать темп и дистанцию, то не получит возможности посыпать тебя ударами. И это будет самая большая проблема в бою с Чисорой. Дерек не будет просто стоять и позволять бить себя. Он не восхищается Усиком, не выйдет в ринг с невероятным чувством уважения. Нет, он уважает его, как человека, уважает его достижения. Но когда прозвучит гонг, то, поверьте, они перестанут быть друзьями. Не будет никакого уважения. Это вопрос жизни и смерти. Я не люблю использовать эту фразу, но так и будет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще один легендарный боксер возвращается на ринг
02 Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)
03 Усик: Порошенко хотел поздравить с днем рождения, но я не ответил
04 Майку Тайсону пришли первые предложения на бой
05 Кевин де Брюйне о дисквалификации "Манчестер Сити": Два года без Лиги чемпионов - это много
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь