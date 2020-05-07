Беллью о бое Усик - Чисора: Это вопрос жизни и смерти

Новости спорта:Британец отметил, что для боксеров победа в этом бою - вопрос жизни и смерти.

Британский экс-чемпион в двух весовых категориях Тони Беллью поделился ожиданиями от поединка украинца Александра Усика против его Дерека Чисоры.

"Если Усик не сможет диктовать темп и дистанцию, то не получит возможности посыпать тебя ударами. Это, наверное, будет самой большой проблемой в бою с Чисорой. Дерек не будет просто стоять и наблюдать, как его бьют.

Думаю, что Чисора уважает Усика как человека, уважает его достижения. Но они перестанут быть друзьями, когда начнется бой. Не будет никакого уважения. Это вопрос жизни и смерти. И Чисора это знает, как никто другой", - цитирует Беллью Boxing Scene.

Напомним, что из-за коронавируса бой Усика с британцем Дереком Чисорой официально перенесли.