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Ломаченко: Наступил момент, когда стало понятно, что я не такой весь молодец

Ломаченко: Наступил момент, когда стало понятно, что я не такой весь молодец
11:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Василий признался, что в начале карьеры хотел стать как можно более известным.

Чемпион WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко рассказал, как вера помогла ему измениться.

"Я знаю, что был очень тщеславным человеком. Гонялся за тем, чтобы все услышали и узнали, что я такой есть. Но наступил момент, когда стало понятно, что это не я такой весь молодец, а Господь дал мне эти силы и талант, чтобы прославлять православную веру", - заявил боксер в российском фильме о православной церкви.

В этом же фильме Ломаченко рассказал о наставлениях, которые ему дал отец.

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Напомним, что следующий бой украинец должен провести против Теофимо Лопеса. Поединок планировался на 30 мая, но из-за коронавируса его перенесли на неопределенное время.

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