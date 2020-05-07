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Холифилд готов провести бой против Майка Тайсона

Холифилд готов провести бой против Майка Тайсона
11:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эвандер назвал условие, при котором выйдет в ринг против легендарного американца.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд высказался о возможном поединке против легендарного американца Майка Тайсона.

"Мы собирались провести бой с Риддиком Боу, но коронавирус нарушил все планы. Уверен, что могу выйти в ринг с любым соперником старше 50 лет. Если вам больше 50, вы не сможете меня победить.

Думаю, что я готов провести еще один бой с Тайсоном. Но для этого мне должны предложить крупную сумму денег. Я ведь вышел бы в ринг с человеком, не зная, что он будет делать", - цитирует Холифилда Forbes.

Напомним, Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер.

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Ранее 57-летний американец подтвердил, что возвращается на ринг.

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Бокс, Новости бокса, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон, Бокс новости.
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