Украинские боксеры уже с понедельника могут тренироваться

Новости спорта:Президент ФБУ предупредил, что запустить механизм выхода из карантина будет непросто.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт во время онлайн-совещания с руководством и представителями национальных спортивных федераций сообщил, что с 11 мая национальные сборные смогут возобновить тренировки, также начнут функционировать и учебно-тренировочные базы.

Это также касается и сборной Украины по боксу, которая из-за угрозы заражения COVID-19 покинула лицензионный турнир в Лондоне, который был досрочно прекращен.

«В рамках совещания нам был представлен поэтапный план выхода из карантина для национальных сборных команд Украины, восстановление тренировочного процесса и возвращение к «жизни» всей спортивной сферы нашего государства.

Хочу заметить, исходя из реалий, что запустить этот механизм будет непросто, однако, исключительно совместными усилиями национальных Федераций, Министерства и Правительства, я убежден, мы это реализуем, - отметил президент ФБУ Владимир Продивус.