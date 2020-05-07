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Бой Джошуа – Пулев может пройти в экзотическом месте

Бой Джошуа – Пулев может пройти в экзотическом месте
12:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдди Хирн не хочет организовывать поединок без болельщиков.

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет устроить бой Джошуа – Пулев за пределами Британии. Слова Хирна приводит Boxing Social:

«Страны Среднего Востока могут вернуться к обычной жизни быстрее, чем Британия или США.

Будут ли готовы в Саудовской Аравии или в Дубае, или в Абу-Даби принять бой Джошуа – Пулев в сентябре или октябре? Я уверен, что да. Если мы не можем проводить бои с болельщиками дома, то нужно рассматривать другие варианты.

Хочу ли я устраивать бой Джошуа – Пулев при закрытых трибунах? Не очень. Я сделаю все, чтобы бой прошел с болельщиками. Но есть для этого придется ждать шесть или 12 месяцев, то у меня не будет выбора».

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Напомним, Пулев считает, что Джошуа его боится.

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