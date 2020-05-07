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Пулев предлагает Джошуа провести бой на уникальной римской арене

Пулев предлагает Джошуа провести бой на уникальной римской арене
13:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Стороны находятся на этапе активных переговоров.

Команда претендента на звание чемпиона мира Кубрата Пулева предлагает провести бой с Энтони Джошуа в Хорватии.

Локацией может стать амфитеатр в городе Пула.

«Наши две команды взяли четыре недели на поиски новой территории в случае, если ситуация и карантинные меры в Англии не изменятся. Мы обсуждаем Хорватию, там есть уникальная римская арена — Пула Арена, и мы находимся в активных переговорах», — рассказал менеджер Пулева Ивайло Готцев.

«Нам нравится этот вариант, потому что он расположен в Европе, в центре континента. Сама арена располагает к беспрецендентному мероприятию нашего времени. Будет возможность и для зрителей, если принять нужные меры».

«Должно быть достигнуто взаимное соглашение. Мы хотим, чтобы условия были выгодными для обеих сторон. Они не будут боксировать в Болгарии, потому что Джошуа не согласится. Он хотел драться дома, но форс-мажор внес коррективы. Кубрат же готов драться с Джошуа у него на заднем дворе, даже если судьи были бы его родственниками».

Пула Арена используется для проведения крупных концертов. В 2012 году она приняла два хоккейных матча.

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Бой между Пулевым и Джошуа должен был состояться 20 июня на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне, но был бессрочно перенесен из-за пандемии COVID-19.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Бокс новости.
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