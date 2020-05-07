Третий сезон WBSS могут отложить до 2021 года

Новости спорта:Пандемия не позволяет провести финальный бой второго сезона.

Третий сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) может быть отложен до следующего года, о чем заявил руководитель проекта Кале Заурланд.

Второй сезон Суперсерии не был завершен, поскольку не состоялся финальный бой в первом тяжелом весе между Майрисом Бриедисом и Юньером Дортикосом. Его планировали провести в мае, но свои коррективы внесла пандемия COVID-19.

Заурланд же настаивает, что третий сезон WBSS не стартует, пока не завершится второй.

"Ситуация простая, мы далеко зашли в планировании третьего сезона и после финального боя собирались объявить, что мы запланировали", — рассказал Заурланд.

"Я сложу все это вместе и представлю совету WBSS, они примут решение. Мое внутреннее ощущение: вряд ли третий сезон стартует в 2020 году. Если все сложится удачно, я ожидаю начать сезон на старте 2021-го".

Второй сезон Суперсерии уже определил двух чемпионов: британец Джош Тэйлор стал сильнейшим в первом полусреднем весе, а японец Наоня Иноуэ — в наилегчайшем.

Напомним, чемпионом первого сезона WBSS стал украинец Александр Усик. В финале первой тяжелой весовой категории он в Москве оказался сильнее россиянина Мурата Гассиева.