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Кролла: Я чувствовал себя беспомощным в бою с Ломаченко

Кролла: Я чувствовал себя беспомощным в бою с Ломаченко
16:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энтони Кролла вспомнил поединок против Василия Ломаченко.

Экс-чемпион мира Энтони Кролла (35-7-3, 13 KO) рассказал о бое с чемпионом легкого веса по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Кролла рассказал, как планировал провести поединок с украинцем и что его удивило.

"Я правда верил, что могу задавить его. У меня уже спрашивали о моем плане на бой. Да, он не заключался в том, чтобы перебоксировать Ломаченко. Я планировал одно – идти на него и попытаться вывести его из баланса. Помните, как он против Сосы делал вид, что он матадор? Вы должны понять, о чем я.

Я думал, что моя мощь со временем сыграет свою роль. Сейчас я выгляжу глупо, но в то время я чувствовал себя невероятно. Я на самом деле верил, что смогу шокировать мир, что смогу затянуть его в свой бой и в итоге иметь шансы на победу.

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Но потом в ринге он наказывал меня за каждую самую маленькую ошибку. Я чувствовал себя беспомощным. Я понимал, что он будет быстрым и держать дистанцию, но это все в ринге было по-другому. И, кстати, я не ожидал, что он бьет так сильно. Всю свою карьеру, я думал, что у меня хорошая защита. Но он очень быстро меня открывал. Он отлично читает бой", - рассказал Кролла в интервью BoxingNewsOnline.

Ранее сообщалось, что Кролла принял решение завершить карьеру.

Напомним, что Ломаченко следующий бой проведет против Теофимо Лопеса. Поединок был запланирован на 30 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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