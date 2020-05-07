Дюбуа пообещал нокаутировать Уайлдера

Новости спорта:Даниэль Дюбуа нацелился на поединок против Деонтея Уайлдера.

Проспект супертяжелого веса Даниэль Дюбуа заявил, что очень ждет момента, когда сможет боксировать против Деонтея Уайлдера. Кроме того, боксер уверен, что сможет одержать победу над бывшим чемпионом.

"Уайлдер долго был чемпионом, но его правление закончилось. Я буду ждать нашей встречи, когда бы это ни случилось. Это будет интересно. У меня более широкий арсенал и я могу использовать много навыков. Я найду способ поломать его и победить.

Я готов к бою с Уайлдером. Конечно, я отправлю его в нокаут. Главное в супертяжелом весе - нокауты и яркие бои. Наш бой будет интересным.

В реванше с Фьюри Уайлдер выглядел ошарашенным с первой секунды поединка. Он не смог занять удобную для себя позицию, и Тайсон справедливо его побил. Он просто избил Уайлдера", - сказал Даниэль Дюбуа в интервью Seconds Out.