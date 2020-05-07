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Шеннон Бриггс предложил Майку Тайсону бой против братьев Кличко

Шеннон Бриггс предложил Майку Тайсону бой против братьев Кличко
17:50 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:На замене должен остаться Дэвид Хэй.

Многословный ветеран Шеннон Бриггс отреагировал на возвращение Майка Тайсона и предложил ему парный бой против братьев Владимира и Виталия Кличко. Слова бывшего чемпиона приводит портал the-sun.com.

При этом, по мнению Бриггса, если кто-то из братьев не сможет боксировать, то его может заменить Дэвид Хэй.

"Я общался с Майком и мы обсуждали одну идею. Если мы сможем ее реализовать, то это случится. Нам нужно объединиться в команды – Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко. Если что, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это будет командный бой. Вроде тех, которые вы смотрите в рестлинге".

Напомним, ранее Бриггс дал прогноз на поединок Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Майк Тайсон, Шеннон Бриггс.
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