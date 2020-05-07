Кроуфорд хочет иметь имя Пакьяо в своем резюме

Новости спорта:Чемпион WBO говорит, что желал подраться с филиппинцем еще в 2015 году

Обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) рассказал Boxing Scene, какие бои хотел бы провести:

"Два боя, которые я хотел бы получить? Пакьяо, а потом Спенс. Сначала Мэнни, потому что он не так уж и долго собирается оставаться в боксе. А я хотел бы иметь его имя в своем резюме. Ну а уже потом Спенс, потому что этот бой хотят увидеть все.

Я пытаюсь добиться встречи с Пакьяо с 2015 года. Это не секрет, что это большой поединок, которого я жду с нетерпением. С того времени, что я претендую на встречу с ним, он успел подраться с Риосом, Варгасом, дважды с Бредли. Не знаю, что это было. Думаю, им просто не нравится мой стиль.

Сейчас он уже находится близко к завершению карьеры и, наверное, все дело в деньгах. А за бой со мной или со Спенсом он хорошо заработает".