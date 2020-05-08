Форман похвалил Тайсона: Майк как будто сбросил 20 лет

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Легенда бокса Джордж Форман рад, что Майк Тайсон заявил о своем возвращении в спорт. Форман считает, что 53-летний боксер может не только проводить выставочные бои, а даже стать претендентом на титул

«Я очень обрадовался, когда увидел, что Тайсон тренируется. Майк как будто сбросил 20 лет. Он выглядит подтянутым, а его удары были быстрыми. Если бы Майк отдался боксу на 10 месяцев, то стал бы топовым претендентом на титул.

В свое время я сказал своему тренеру, что хочу проводить выставочные бои и лучше изучить бокс. Но потом, как вы помните, я стал чемпионом мира. Так что все начинается с выставочных боев, а потом становится все более масштабным.

Я бы хотел увидеть Тайсона в ринге», - сказал Форман.