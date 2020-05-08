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Макгрегор согласился на бой с легендарным боксером

Макгрегор согласился на бой с легендарным боксером
10:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Поединок может состояться по правилам бокса.

Звездный боец UFС ирландец Конор Макгрегор вновь может оказаться на боксерском ринге в поединке против главы промоутерской организации Golden Boy Promotions легендарного боксера Оскара Де Ла Хойи, сообщает boxingscene.com.

Промоутер недавно заявил, что ему понадобилось бы не более двух раундов, чтобы разделаться с Конором.

"Два раунда. Камон, брат. Два раунда. Дело в том, что у меня есть одна особенность: я всегда выхожу убивать. Я обожаю Конора Макгрегора в октагоне, я уважаю его. Я люблю постоянно за ним наблюдать. Но боксерский ринг - это совершенно другая история. Абсолютно другая", - сказал Де Ла Хойя подкасту CBS Sports Combat State.

Макгрегор не заставил себя долго ждать с ответом.

"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя".

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Оскар Де Ла Хойя провел последний бой в 2008 году, тогда как единственный выход на ринг Конора Макгрегора датируется 2017 годом и боем против Флойда Мейвезера.

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Бокс, MMA, Оскар Де Ла Хойя, Конор Макгрегор.
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