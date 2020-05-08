Пока не Кличко: еще один легендарный боксер решил вернуться

Новости спорта:Джеймс Тони серьезно готов вернуться в ринг для выставочных поединков.

Еще один топовый бывший боксер объявил о готовности вернуться в бокс. Экс-чемпион мира в трех весовых категориях 51-летний Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) заявил, что готов участвовать в выставочных поединках и ждет интересных предложений.

"Обращаюсь ко всем, кто упоминает мое имя в контексте выставочных поединков. Вы можете на меня рассчитывать. Если желаете устроить показательный бой, позвоните мне. Я настроен серьезно", - сказал Джеймс Тони.

Тони завершил карьеру в 2017 году и с того времени существенно прибавил в весе.

Ранее о своем возвращении для проведения выставочных боев объявили Майк Тайсон и Эвандер Холифилд.