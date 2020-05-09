Промоутер: Тайсон оконфузится, лапы не дают сдачи

Новости спорта:Фрэнк Уоррен прокомментировал возвращение Майка Тайсона в бокс.

На фоне заявления Майка Тайсона о возвращении в ринг известный промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал такое решение 53-летнего боксера.

Уоррен уверен, что нет ни одного супертяжеловеса, против которого Тайсон мог бы достойно себя показать.

"Тренер Тайсона говорит, что он готов боксировать с любым супертяжеловесом. Выставил бы я против Майка бойца вроде Даниэля Дюбуа? Никогда. Тайсон бы оконфузился. Я не вижу ни одного супертяжеловеса, с которым он мог бы боксировать.

Даже если вспомнить его карьеру, можно найти массу боев, в которых он выглядел не лучшим образом. Когда Тайсон дрался против Леннокса Льюиса, он был в плохой форме. Когда имидж хулигана был разрушен, для Тайсона началась другая история. Его пик пришелся на очень молодой возраст.

Я видел его короткий ролик о тренировке. Могу лишь сказать, что лапы не дают сдачи. Видео неслучайно оказалось таким коротким. В реальном бою быстрые серии на ближней дистанции не работают. К тому же титульные поединки длятся 12 раундов! Думать, что Тайсон вернется и кого-то побьет - это что-то из области фантастики. Но в выставочных боях я желаю ему удачи", - написал Уоррен в колонке для Metro.