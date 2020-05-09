Деревянченко заговорил о бое с Канело осенью

Новости спорта:Украинский средневес Сергей Деревянченко планирует сразиться с Саулем Альваресом.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко признался, что надеется провести бой против Сауля Альвареса:

- Считаете, бой против Головкина дает вам возможность провести бой с Канело?

- Считаю, что да. Головкин – один из лучших боксеров среднего веса, дважды сражался с Канело. Также я провел хороший бой против Головкина. Я думаю, что поединок с Канело может состояться. Это будет интересный бой.

- Головкин сказал, что не будет сразу драться с Канело, а осенью проведет защиту против Шереметы. В это время твоя команда может организовать бой с Альваресом?

- Я думаю, что это возможно. Моя команда может организовать такой бой. И мои фанаты, и фанаты Канело будут счастливы увидеть этот поединок.

Ранее Деревчненко говорил, что следующий бой проведет сразу после завершения карантина.

- Считаете, бой против Головкина дает вам возможность провести бой с Канело?- Считаю, что да. Головкин – один из лучших боксеров среднего веса, дважды сражался с Канело. Также я провел хороший бой против Головкина. Я думаю, что поединок с Канело может состояться. Это будет интересный бой.

- Головкин сказал, что не будет сразу драться с Канело, а осенью проведет защиту против Шереметы. В это время твоя команда может организовать бой с Альваресом?- Я думаю, что это возможно. Моя команда может организовать такой бой. И мои фанаты, и фанаты Канело будут счастливы увидеть этот поединок.