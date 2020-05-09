Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249

Новости спорта:В ночь с 9 на 10 мая в американском Джексонвилле (Флорида) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 249.

В главном противостоянии фанаты ММА увидят бой между двумя американцами: Тони Фергюсоном (25–3) и Джастином Гейджи (21–2). На кону будет стоять титул временного чемпиона в легком весе.

Турнир UFC 249 пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ранее это шоу ММА планировалось на 18 апреля, но было перенесено. Всего запланировано 12 боев.

Ранние предварительные бои начнутся в 01:30 по Киеву, а предварительные бои стартуют с 03:00, их можно посмотреть на UFC Fight Pass и ESPN. Основной кард будет распространяться по системе PPV на ESPN и запланирован в 05:00, причем главный бой турнира начнется около 07:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир также покажут телеканалы UFC TV, РЕН ТВ и Setanta Sports.

UFC 249. Джексонвилль (Флорида, США). 10.05.2020

05:00. Основной кард:

Тони Фергюсон (США) – Джастин Гейджи (США)

Генри Сехудо (США) – Доминик Круз (США)

Франсис Нганну (Камерун/Франция) – Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)

Джереми Стивенс (США) – Кэлвин Каттар (США)

Грег Харди (США) – Йорган де Кастро (Кабо-Верде)

03:00. Предварительный кард:

Дональд Серроне (США) – Энтони Петтис (США)

Алексей Олейник (Россия) – Фабрисио Вердум (Бразилия)

Карла Эспарза (США) – Мишель Уотерсон (США)

Висент Луке (Бразилия) – Нико Прайс (США)

Юрайя Холл (Ямайка / США) – Роналдо Соуза (Бразилия) – отменен

01:30. Ранний предварительный кард: