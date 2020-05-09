Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249

В главном противостоянии фанаты ММА увидят бой между двумя американцами: Тони Фергюсоном (25–3) и Джастином Гейджи (21–2). На кону будет стоять титул временного чемпиона в легком весе.
Турнир UFC 249 пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ранее это шоу ММА планировалось на 18 апреля, но было перенесено. Всего запланировано 12 боев.
Ранние предварительные бои начнутся в 01:30 по Киеву, а предварительные бои стартуют с 03:00, их можно посмотреть на UFC Fight Pass и ESPN. Основной кард будет распространяться по системе PPV на ESPN и запланирован в 05:00, причем главный бой турнира начнется около 07:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир также покажут телеканалы UFC TV, РЕН ТВ и Setanta Sports.
UFC 249. Джексонвилль (Флорида, США). 10.05.2020
05:00. Основной кард:
03:00. Предварительный кард:
01:30. Ранний предварительный кард: