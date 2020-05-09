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Один из бойцов UFC 249 заразился коронавирусом

Один из бойцов UFC 249 заразился коронавирусом
10:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боец Роналду Соуза сдал позитивный тест на коронавирус.

У бразильского бойца Роналду Соузы, который должен был принять участие в UFC 249, был выявлен коронавирус, сообщил в "Твиттере" журналист ESPN Брэтт Окамото. Вирус обнаружен и у двух секундантов бразильца.

Соуза должен был сразиться с ямайцем Юраей Холлом, но из-за положительного теста бой отменён. При этом, как сообщил Окамото президент UFC Дэна Уайт, отмены всего турнира не предполагается: все бойцы, в том числе Соуза и члены его команды, находятся в изоляции от других. «Было сделано несколько сотен тестов, было бы странно, если бы все они были отрицательными», — сказал Уайт.

UFC 249 должен пройти в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 9 на 10 мая (время киевское) при пустых трибунах. Главным событием станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, но бой был отменен.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, 20, Роналду Соуза.
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