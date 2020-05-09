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Василий Ломаченко поздравил ветеранов с Днем победы стихом

Василий Ломаченко поздравил ветеранов с Днем победы стихом
14:28 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал стих о Дне победы.

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко поздравил ветеранов с Днем победы стихом, который опубликовал в своем Инстаграме:

Простите вы нас, ветераны,
За ныне воскресшую ложь.
Простите за правнуков пьяных,
Зигующую молодежь.

За то, что чернила толпа вас,
Возвысив гнилые мечты.
Что часто оплаченный пафос
Несет вашей славе цветы.

Простите вы нас, ветераны,
За проданные ордена.
Что все побеждённые страны
Богаче, чем наша страна.

Простите вы нас, ветераны,
Что память не входит в наш ГОСТ.
За скудную мелочь в карманах
И крошечной пенсии горсть.

Простите, что новые беды
Пронзают, как будто копьем,
Что кто-то посмел сигареты
Подкуривать Вечным огнем.

Простите, что стали чужими
Народы Союза сейчас.
Простите, коль не заслужили,
Мы гордости вашей и вас!

 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее сообщалось о том, что Россия может предложить Ломаченко сменить гражданство.

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Бокс, Видео, Новости бокса, День Победы, Василий Ломаченко.
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