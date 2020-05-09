Джервонта Дэвис обещает сломить Ломаченко в девяти или десяти раундах

Новости спорта:Американец Джервонта Дэвис уверен в своих силах.

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) считает, что разберется с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) в ринге. Американца цитирует Boxing News 24:

"Я думаю, что я один из лучших боксеров вместе с Пакьяо, Спенсом, Канело и Кроуфордом. Я чувствую, что моих навыков достаточно, чтобы быть с ними на одном уровне.

Если бы у меня возможность, то я подрался бы со всеми: Райаном Гарсией, Хэйни, Ломаченко. Я хочу драться со всеми ими. Для этого должно наступить правильное время. Но я хочу все эти бои.

Ломаченко? Я считаю, что сломлю его в девяти или десяти раундах. Существует не так уж и много боксеров, которые могут боксировать со мной на равных в легком и втором полулегком дивизионах".