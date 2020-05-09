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Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
13:19 Сегодня Телеграф xsport Фото: Скриншот

Новости спорта:Богдан Грицай рассказал, что думает об украинском чемпионе

Бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Европы в борьбе вольным стилем Богдан Грицай опубликовал только первое видео на своем YouTube канале, а уже успел получить дозу хэйта и хайпа. Украинец прошелся катком по супертяжеловесу Александру Усику (17-0, 13 КО) за последние видео, в котором принял участие боксер.

Богдан призвал Усика ответить за все свои противоречивые заявления, а также принял вызов Усика на бой без правил.

"Я обращаюсь к Александру Усику. Саша, вот посмотрел твой последний "видосик", где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров?

На самом деле это не смешно. Если представители бойцовских видов спорта будут применять свои умения для ущемления прав человека, то бандитизм конца 90-х будет казаться образцом справедливости и правопорядка.

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Сначала ты на камеру рассказываешь про "благословения Митрополита", а потом обещаешь "бить морды народным депутатам"? Теперь же ты просто угрожаешь всем жителям Украины?

Судя по твоим последним видео, ты эксперт во всем. Комментируешь все подряд: медицину, коронавирус, историю, декомунизацию, богословие… Ты сам не оставил мне выбора. Я, Богдан Грицай, именно тот "диванный эксперт", который смеется с твоих "ватных" видео, малограмотных комментариев, твоих детских стишков и русского сценария, который ты так активно пытаешься пропихнуть.

Я именно тот, кого ты вызвал на бой, и я принимаю вызов. На бой без правил, как ты и говорил. И после этого боя ты поймешь, что даже для профессионального боксера бои без правил – непозволительны. И будет еще один урок, не только тебе, Александр, но и всем остальным подобным. Не тебе решать, чей Крым и не тебе решать, что нужно говорить и писать украинцам.

Я, Богдан Грицай, буду информировать всех по поводу статуса боя с Александром Усиком на своих страничках в соц.сетях. Следите".

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Вольная борьба, Бокс, Видео, Борьба, Александр Усик, Богдан Грицай.
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