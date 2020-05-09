Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Холифилд задумался о проведении благотворительного боя с Майком Тайсоном

Холифилд задумался о проведении благотворительного боя с Майком Тайсоном
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Холифилд хочет провести благотворительный бой с Тайсоном.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу 57-летний американец Эвандер Холифилд хочет провести выставочный бой со своим 53-летним соотечественником Майком Тайсоном.

Цель Холифилда - собрать деньги для малообеспеченных детей, сообщает Boxing Scene.

В апреле и Тайсон заявлял о возможном возвращении на ринг в выставочных матчах.

"Я сделал то, что хотел в течение карьеры. Если бы не благотворительность, не стал бы боксировать с Тайсоном. Не ставлю цели выиграть этот бой?.. Это мероприятие, которое призвано помочь нашим фондам. Главное - знать, для чего ты это делаешь. Я не боюсь Тайсона. Не стану просить его делать то, чего он не хочет делать. Ему придется попросить меня. Это уже хулиганство, ведь я побеждал его два раза", - сказал Эвандер.

Холифилд впервые победил Тайсона в ноябре 1996 года, став чемпионом мира по версии WBA. В июне 1997-го он отстоял титул после дисквалификации Майка из-за укуса.

Деревянченко заговорил о бое с Канело осенью

Последний профессиональный бой Эвандер провел в мае 2011 года, когда нокаутировал датчанина Брайана Нильсена.

Тайсон не выходил на ринг с июня 2005 года. В последнем бою Майк уступил ирландцу Кевину МакБрайду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
02 Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
03 Промоутер: Тайсон оконфузится, лапы не дают сдачи
04 Вукоевич подыскивает опорника для Динамо
05 Шевченко назвал самую важную команду в своей карьере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь