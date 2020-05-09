Холифилд задумался о проведении благотворительного боя с Майком Тайсоном

Новости спорта:Холифилд хочет провести благотворительный бой с Тайсоном.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу 57-летний американец Эвандер Холифилд хочет провести выставочный бой со своим 53-летним соотечественником Майком Тайсоном.

Цель Холифилда - собрать деньги для малообеспеченных детей, сообщает Boxing Scene.

В апреле и Тайсон заявлял о возможном возвращении на ринг в выставочных матчах.

"Я сделал то, что хотел в течение карьеры. Если бы не благотворительность, не стал бы боксировать с Тайсоном. Не ставлю цели выиграть этот бой?.. Это мероприятие, которое призвано помочь нашим фондам. Главное - знать, для чего ты это делаешь. Я не боюсь Тайсона. Не стану просить его делать то, чего он не хочет делать. Ему придется попросить меня. Это уже хулиганство, ведь я побеждал его два раза", - сказал Эвандер.

Холифилд впервые победил Тайсона в ноябре 1996 года, став чемпионом мира по версии WBA. В июне 1997-го он отстоял титул после дисквалификации Майка из-за укуса.

Последний профессиональный бой Эвандер провел в мае 2011 года, когда нокаутировал датчанина Брайана Нильсена.

Тайсон не выходил на ринг с июня 2005 года. В последнем бою Майк уступил ирландцу Кевину МакБрайду.