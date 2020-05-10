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Третий бой Фьюри - Уайлдер может состояться в Азии

Третий бой Фьюри - Уайлдер может состояться в Азии
13:19 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Крест на проведении боя в Соединенных Штатах поставил коронавирус.

Промоутер Боб Арум рассказал о возможном месте проведения третьего боя тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. По его словам, в США поединок вряд ли состоится, поэтому есть вариант с боем в Макао.

"Похоже, мы не сможем организовать бой Фьюри и Уайлдера со зрителями в США в этом году, поэтому мы обсуждаем другие места. У нас есть опыт успешных мероприятий в Азии, в Макао. Мы рассматриваем этот вариант", — заявил Боб Арум.

Изначально третий бой Фьюри и Уайлдера должен был состояться в июле в Лас-Вегасе, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на октябрь. Сам Арум уже допускал возможность еще одного переноса поединка на ноябрь или декабрь.

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Макао — специальный административный район Китая недалеко от Гонконга, который известен своими игорными заведениями.

Первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью, а в рематче победу техническим нокаутом одержал британец, отобравший у Деонтея чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе.

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