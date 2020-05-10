UFC 249: Фергюсона доставили в больницу

Новости спорта:Тони Фергюсон проиграл техническим нокаутом в результате серии ударов.

Американский боец UFC Тони Фергюсон доставлен в больницу после поражения от Джастина Гэтжи в поединке за звание временного чемпиона мира в легком весе.

В пятом раунде доминирование Гэтжи дало плоды: серия точных и сильных ударов в лицо Фергюсону вынудила секундантов Тони досрочно остановить поединок. Он проиграл впервые с мая 2012 года.

Помимо Фергюсона, в больницу в результате ивента UFC 249 также доставлен Нико Прайс, проигравший в андеркарде Висенте Люке.

После боя Тони Фергюсон заявил, что проходил подготовку к Хабибу Нурмагомедову, который дерется в совсем другом стиле и не делает акцент на ударах.